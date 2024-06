Kommandant erschossen: Lebenslang für Ex-Polizist

Gegen das Urteil legte die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Am Mittwoch fand schließlich die Berufungsverhandlung am Oberlandesgericht Graz statt. Der Verurteilte zog es vor, der Verhandlung fernzubleiben, also wurde in Abwesenheit verhandelt. Der Oberstaatsanwalt forderte eine lebenslange Haftstrafe. Die Gründe: „Der ordentliche Lebenswandel ist stark zu relativieren wegen jahrelangem Cannabiskonsum. Er wusste als Polizist, dass das nicht erlaubt ist, nahm das aber in Kauf“, führt der Oberstaatsanwalt aus. Zur Erklärung: Bei der Verhandlung in Leoben gab der damals Angeklagte zu, regelmäßig Cannabis konsumiert zu haben.