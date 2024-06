Mit Volldampf für den Ötscherland-Express

Nun folgte eine weitere Weichenstellung: In enger Abstimmung mit Vertretern der Gemeinden Lunz am See und Gaming wurde festgelegt, unter welchen Rahmenbedingungen die Ybbstalbahn-Bergstrecke und der Betrieb der Museumsbahn Ötscherland-Express erhalten werden können. Gleichzeitig wollen die Standortgemeinden – wie berichtet – die Radinfrastruktur zwischen Lunz und Gaming verbessert wissen.