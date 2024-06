Steiermark: Zwei Personen tot in Wohnhaus gefunden

Am Montag gegen 16.30 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein: Nachbarn hatten in einem Einfamilienhaus in St. Stefan ob Leoben Schüsse gehört. Als die Beamten vor Ort eintrafen und in das Haus gingen, fanden sie zwei Personen - eine Frau und einen Mann – mit tödlichen Verletzungen vor. Auch zwei Waffen wurden sichergestellt – ob es sich dabei um die Tatwaffen handelt, ist derzeit noch nicht geklärt.