Grönemeyer: „FIFA schuldet mir noch 45.000 Euro“

„Gangsterverein“

Generell sei der Weltverband ein „Gangsterverein“, der sich mit originellen Methoden die Rechte an den Werken sichern wolle. „Sie (die FIFA, Anm.) haben ihre eigene Melodie, das ,O-e-o-e-o-e‘, das jeder Künstler in den offiziellen Songs unterbringen muss, auch Shakira vier Jahre später. Damit sichern sie sich Urheberrechte an der Musik und kassieren immer mit. Das war insgesamt eine ganz unangenehme Zusammenarbeit“, so das Fazit des bekennenden Bochum-Fans.