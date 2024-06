„House of the Dragon“: Kino-Premiere für Staffel 2

Am 11. Juni haben „Game of Thrones“- und „House of the Dragon“-Fans im Cineplexx Millennium City Gelegenheit, die erste Folge der neuen Staffel vor allen anderen auf großer Leinwand zu sehen! In der zweiten Staffel bricht im „Game of Thrones“-Prequel tatsächlich Krieg aus: Zwei gewaltige Schlachten werden erwartet.