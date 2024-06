Medaille zum Auftakt für die Fallschirmspringer

Trotz starken Windes und wechselhafter Thermik behielt Sebastian Graserdie Nerven und sicherte sich dank toller Sprungleistungen die Silbermedaille bei den Herren. Der Elsbethner ersprang zwar ex aequo mit einem Deutschen 6cm Gesamtabweichung wurde jedoch aufgrund der Reihung der „Nuller“ auf Platz 2 vorgereiht. „Ich bin extrem happy mit diesem Bewerb. Gleich vom ersten Stopp 80 Punkte mit nach Hause zu nehmen, gibt wirklich Auftrieb für die kommenden Wettkämpfe. Ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Leistung, da ich die im Training in letzter Zeit nicht immer so abrufen konnte. Umso besser, dass es nun im Bewerb geklappt hat. Jetzt bin ich sehr motiviert und gehe gestärkt in die nächsten Bewerbe“, freut sich der amtierende Militärweltmeister im Fallschirm-Zielspringen über den gelungenen Weltcup-Auftakt. Der Sieg bei den Herren ging an Deutschland.