Bürgermeister fordert: „Mehr Polizisten im Ort“

Zu wenig Streifen in der Nacht im Raum Oberndorf

Der Stadtchef veranschaulicht dies in einem Beispiel: In der Region rund um Oberndorf mit den Gemeinden Lamprechtshausen, Obertrum und Bergheim gäbe es insgesamt vier Polizeiinspektionen. Aber: „In der Nacht ist nur eine Streife besetzt und eine in Bereitschaft. Das ist zu wenig für so ein riesiges Gebiet“, unterstreicht Djundja. Zudem erschweren Krankenstände und das Abstellen von Personal für Sondereinheiten zusätzlich die Personalsituation. „Eine wirkliche Entlastung braucht es daher in den örtlichen Dienststellen“, so Djundja.