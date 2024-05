Flughafen Innsbruck mit neuem Ziel in Griechenland

Die Dash 8-400Q der Fluglinie Skyalps hob am Freitag zum ersten Mal in Richtung der neuen Destination ab. Dabei handelt es sich um die griechische Insel Lesbos in der nördlichen Ägäis. 75 Passagiere befanden sich beim ersten Flug an Bord. Einmal die Woche – immer freitags – hebt die Maschine zum Flughafen Mytilene ab sofort in Innsbruck ab. Die Saison dauert bis Anfang Oktober.