Wöber, Lienhart und Danso im heißen Dreikampf!

In den vergangenen Tagen spulte Wöber unter anderem mit ÖFB-Athletikcoach Gerhard Zallinger Einheiten im Trainingszentrum des Wiener Sportclubs ab, um rechtzeitig für die Endrunde in Schuss zu kommen. Dafür fiel der Urlaub aus. „Die Vorfreude auf die EM ist so groß, dass ich es verkraften konnte, nicht wie einige andere am Strand zu liegen“, erzählte der 26-Jährige. Beim Turnier in Deutschland soll es trotz schwieriger Gruppengegner bis in die K.-o.-Phase gehen. Wöber: „Frankreich und die Niederlande sind zwei Weltklasse-Teams. Wir gehen als Außenseiter in diese Spiele, doch wir haben vom Teamchef eingeimpft bekommen, dass wir solche Mannschaften schlagen können, und wenn wir das fest in unsere Schädel reinschreiben, können wir es auch schaffen.“