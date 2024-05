Arnold Schwarzeneggers fantastische Taufkirche

Die Steirische Eiche wurde hier getauft

Und die Gläubigen in der idyllischen Gemeinde nahe Graz haben sogar doppelten Grund zu feiern: Denn das Gotteshaus, in dem der größte Sohn des 2500-Einwohner-Marktes, Arnold Schwarzenegger, 1947 getauft wurde, feiert auch 30-Jahre-Jubiläum! Freilich ist der Ursprungsbau viel älter: Anno 1739 wurde die Kirche, wie sie in ihrem wesentlichen Bestand noch heute zu sehen ist, errichtet.