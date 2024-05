Molly Ringwald: Als Teenie „Freiwild“ für Männer

„Am Set Zunge in Hals gesteckt“

Das hatte sie allerdings bereits 2016 in einer Gastkolumne im „New Yorker“ getan, nachdem die Vorwürfe gegen Weinstein aufgekommen waren. Ringwald schrieb: „Als ich 13 war, hat ein 50-jähriges Crewmitglied mir gesagt, dass er mir tanzen beibringen will. Dann hat er sich an mich gedrückt und hatte eine Erektion.“