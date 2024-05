Kaufoption gezogen! Jansson bleibt beim SK Rapid

Pascal Fallmann spielt künftig bei Erzgebirge Aue

Die Grün-Weißen vermeldeten am Dienstag aber auch einen Abgang. Der in der abgelaufenen Saison an die zweite Mannschaft des SC Freiburg verliehen gewesene Pascal Fallmann spielt künftig weiterhin in der 3. Liga Deutschlands. Erzgebirge Aue nahm den 20-jährigen Verteidiger unter Vertrag, die Klubs einigten sich auf einen fixen Wechsel.