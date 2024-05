Lizzo reagiert auf extrem fiese „South Park“-Folge

„Meine größte Angst ist wahr geworden!“ In einem TikTok-Video äußert sich Lizzo jetzt über eine neue Folge der Kult-Comicserie „South Park“ – in der sie und ihr Übergewicht aufs Korn genommen werden. Die Sängerin, die sich in ihren Liedern dafür ausspricht, den eigenen Körper zu lieben, wird als Ersatz-Diätmittel verunglimpft.