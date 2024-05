Luegbrücke: Jetzt läuft das Enteignungsverfahren

Um die Generalsanierung der Brücke auf der Brennerautobahn durchführen zu können, muss die Asfinag Grundstücke in Anspruch nehmen. Eine privatrechtliche Einigung darüber mit der Gemeinde Gries am Brenner kam jedoch nicht zustande, so sah sich die Asfinag nun zu diesem Schritt veranlasst.

„Dürfen keine Zeit mehr verlieren“

„Aufgrund des schlechten Zustands der Luegbrücke dürfen wir keine Zeit mehr verlieren“, begründet Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele den Antrag auf Enteignung. Der wurde der Gemeinde Gries am Freitag zugestellt.