Ederson darf gehen: Goalie-Umbruch bei ManCity?

Sollte Ederson seine Koffer packen, könnte das also mit einer Beförderung Ortegas Hand in Hand gehen. Bevor über Personal-Entscheidungen diskutiert wird, steht für die Truppe von Pep Guardiola jedoch erst einmal das Cup-Finale gegen den Stadtrivalen Manchester United auf dem Programm. Nach dem Titel in der Premier League wollen die „Cityzens“ am Samstag eine weitere Trophäe in ihre Vitrine stellen.