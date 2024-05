Einbruchsalarm: L17-Fahrerin „parkte“ Auto in Bank

Kurioser Einbruchsalarm Mittwochabend bei einer Bank in Landeck in Tirol: In diesem Fall handelte es sich aber nicht um Kriminelle, die es auf Geld abgesehen hatten. Vielmehr wurde der Alarm durch einen Autounfall ausgelöst. Eine L17-Anwärterin war aufgrund eines Missgeschicks mit einem Pkw regelrecht in die Filiale gebrettert.