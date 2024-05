Schwergewichte und leichte Kost zum Jubiläum

„Oper, öffne dich!“ Mit diesem Slogan hat Ulrich Lenz im Herbst 2023 seine erste Saison als Intendant der Oper Graz gestartet. Nun präsentierte er mit seinem Team die Pläne für die zweite Spielzeit in der Landeshauptstadt – und ergänzte den Slogan um den Slogan „Oper, öffne mich!“. Denn: In der Jubiläumssaison 2024/25 will Lenz noch tiefer in die Stadt und die Herzen der Besucher eintauchen.