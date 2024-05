Hertha-Profi: „Habe versucht, zu überleben“

In der 43. Minute hatte Dudziak seine Beschwerden signalisiert, er wurde umgehend für Andreas Bouchalakis ausgewechselt und in die Kabine gebracht. „Ich habe gar nichts mehr wahrgenommen. Es war, als ob ich in meinem eigenen Körper gefangen gewesen wäre. Ich habe nur noch meinen Herzschlag gehört. Vom Spiel habe ich auch gar nichts mehr mitbekommen, auch später in der Kabine nicht. Ich lag drin und habe versucht, zu überleben. Ich habe irgendein Gas bekommen, was genau, weiß ich auch nicht mehr.“