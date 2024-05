Zwei E-Biker (60 und 70) bei Kollision verletzt

In Kirchberg an der Raab kam es am Montagvormittag zu einem Crash zwischen zwei E-Bikern. Gegen halb 11 fuhr ein 60-Jähriger am Radweg in Fahrtrichtung Studenzen. Nach dem Flugplatz Berndorf kam eine Gruppe von vier E-Bikefahrern ihm entgegen. Plötzlich überholte eine 70-jährige Weizerin aus der Gruppe ihre Kollegen und scherte auf die Gegenspur aus, berichtet die Polizei Steiermark.