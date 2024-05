Die Meisterkrönung heute im „Krone“-E-Paper

Der SK Sturm will das verlängerte Pfingstwochenende zum Party-Marathon umfunktionieren und sich nach dem Cupsieg auch den Meistertitel der Bundesliga – und damit das Double – sichern. Die Stadt Graz ist am Montag bereits gerüstet, auf dem Grazer Hauptplatz geht es ab 14 Uhr mit Livemusik los. Ab 15 Uhr fährt dann die Mannschaft des SK Sturm mit einem Cabriobus über die Herrengasse zum Hauptplatz – um dort dann erhoffterweise den Teller den Tausenden Fans zu präsentieren. Gleichermaßen hat Salzburg die Flinte im Liga-Finish nicht ins Korn geworfen, will in Wals-Siezenheim doch noch eine Mega-Party mit den Fans am Rasen und dem elften Titel in Serie feiern.