Mario Gerber: „Müssen Wirtschaft wieder zulassen!“

Für Regelarbeitszeit ausgesprochen

„Wir müssen Wirtschaft wieder zulassen, sie sichert den Wohlstand in unserem Land“, so Gerber. Die Referenten sprechen sich in der Deklaration weiters für die Regelarbeitszeit (außer für Menschen mit Betreuungspflichten) aus sowie Erleichterungen bei der Rot-weiß-Rot-Karte, um den Arbeitskräftemangel zu bekämpfen. „Nur so kann Tirol weiterhin wettbewerbsfähig bleiben“, ist Gerber überzeugt.