„Lassen Familien mit ihren Problemen nicht allein“

Welche Maßnahmen ergreift das Land Tirol, um Familien zu unterstützen?

In Tirol leben derzeit mehr als 212.000 Familien in unterschiedlichen Konstellationen – Ehepaare mit und ohne Kinder, Paare in Lebensgemeinschaft oder Familien mit nur einem Elternteil. Als Landesrätin bin ich bestrebt, die Rahmenbedingungen für alle Familien in Tirol stetig zu verbessern und den Anforderungen der heutigen Zeit anzupassen. Wir haben Programme zur Kinderbetreuung, finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für einkommensschwache Familien, Bildungs- und Beratungsangebote für Eltern sowie Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Darüber hinaus fördern wir den Ausbau von familienfreundlichen Infrastrukturen, wie beispielsweise Spielplätze, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen. Vom Kinderbetreuungszuschuss über die Schulkostenbeihilfe bis hin zur Förderung von Eltern-Kind-Zentren möchten wir Familien in allen Lebenslagen so gut es geht unterstützen.