Stadt Graz: 3-Punkte-Plan für sicheren Volksgarten

Beleuchtung, Bänke: Park wird umgebaut

Als zweiten Punkt will man Angebote schaffen, um etwa Senioren wieder zum Verweilen zu motivieren. Letzter und wohl wichtigster Punkt: Der Volksgarten wird umgestaltet. „Dieser ist derzeit an vielen Stellen dunkel und nicht gut einsehbar. Darüber hinaus liegt der Spielplatz räumlich abseits“, so Kahr.