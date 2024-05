Erste Klub-WM für Frauen-Teams findet 2026 statt

Der Fußball-Weltverband (FIFA) richtet in eineinhalb Jahren erstmals eine Klub-Weltmeisterschaft für Frauen-Teams aus. Die Premiere mit 16 Teams soll im Jänner sowie Februar 2026 und danach alle vier Jahre stattfinden. Das beschloss das FIFA-Council am Mittwoch in Bangkok. Zudem soll es in Jahren, in denen keine Klub-WM ausgerichtet wird, einen weiteren internationalen Wettbewerb für Vereine geben.