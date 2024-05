Polizei fahndet nach Motorsägen-Bande

Die unbekannten Täter brachen am Dienstag gegen 2.40 Uhr in den Verkaufsraum eines Landmaschinenhandel in Fehring (Ortsteil Brunn) ein. Insgesamt 16 Motorsägen einer nordischen Qualitätsmarke schafften die insgesamt drei Verdächtigen ins Freie. Nachdem der akustische Alarm losgegangen war, wurde eine Nachbarin auf den Einbruch aufmerksam und rief lautstark nach der Polizei.