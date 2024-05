Feuershow zum Jubiläum des Sprung-Spektakels

Zum bereits 20. Mal fliegen am Samstag (ab 18.30 Uhr) in Innsbrucks Zentrum Stabhoch- und Weitspringer zu Topleistungen. Mit dabei sind auch die Tiroler Lokalmatadore Riccardo Klotz und Magdalena Rauter. Als krönenden Abschluss gibt es am Ende noch eine heiße Weltpremiere.