Wo in Niederösterreich gerne geheiratet wird

In den warmen Monaten läuten besonders oft die Hochzeitsglocken – so auch in Niederösterreich. Wo man sich gerne das Ja-Wort gibt, haben kürzlich zwei Hochzeitsportale herausgefunden. Die aktuell am meisten angefragten Locations auf Basis von Webseitenaufrufen sind in Niederösterreich das Schloss Luberegg (Bezirk Melk), das Schloss Hernstein (Bezirk Baden) und der Veranstaltungsort Franz von Grün (Bezirk Bruck an der Leitha).