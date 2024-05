Auch hohe Mauern können nicht alles trennen

„Mir geht es gut hier. Spielst du oft Fußball mit dem Opa?“ Es sind ganz normale Sätze, die jedes Elternteil seinen Kindern in einem Brief aus dem Urlaub schicken könnte. Jedoch: Die Briefe, die die argentinische Künstlerin Gabriela Golder für ihre Videoarbeit „Letters“ verwendet, sind keine harmlose Urlaubspost. Es sind Briefe, die politische Gefangene der argentinischen Militärdiktatur zwischen 1975 und 1983 an ihre Familien geschrieben haben.