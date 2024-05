Muttertag für die Mami auf Zeit und in der Krise

Spezialisiert sind Aline und Sigrid Wallner vor allem auf Babys und beeinträchtigte Kinder; „Bei einigen wussten wir, dass sie nur eine sehr kurze Lebenserwartung haben würden, das ist emotional schon eine große Herausforderung.“ Manche sind in den Armen der Frauen gestorben. Sie haben zumindest in der Zeit gespürt, was sie vorher so vielleicht nicht hatten. Zuwendung. Liebe.