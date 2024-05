Trafikant verfolgte Zigarettendieb am Handy

Täter auf der Flucht

30 Polizisten standen im Einsatz, berichtet noe.ORF.at. Auch die Schnelle Interventionsgruppe sowie Polizeihunde halfen bei der Suche nach dem Dieb. Der Täter war unter anderem über Feldwege und Nebenstraßen geflüchtet, kehrte aber schließlich nach Kilb zurück. Dort ließ er das Auto in einer Siedlung stehen und flüchtete zu Fuß. Die Beute und somit auch die Zigarettenpackung inklusive GPS-Tracker ließ er in einem Plastiksack in einem Garten zurück.