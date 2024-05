Tierschützer suchen Gefährten für Fuchs „Napoleon“

Spielkamerad gesucht

Nun will man für den kleinen „Napoleon“ einen Spielkameraden finden, damit beide in etwa zwei bis drei Monaten wieder in die Natur entlassen werden können. „Um eine optimale Sozialisierung zu gewährleisten, suchen wir aktiv nach einem weiteren Fuchs in ähnlichem Alter“, so Scheidl. Die Tierschützer würden bereits in Kontakt mit Wildtierstationen stehen. Aber auch Einrichtungen, die eine ähnliche Situation haben, können sich bei ihnen melden.