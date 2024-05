Tiroler Trio ringt um die letzte Olympia-Chance

Martina Kuenz hatte vor einem Monat beim europäischen Olympia-Qualifikationsturnier in Baku ein starkes Comeback nach der schweren Knieverletzung gegeben, mit Rang drei in der Klasse bis 76 Kilo das Paris-Ticket nur knapp verpasst. Das Welt-Turnier ab Donnerstag in Istanbul ist die letzte Chance für Olympia. Für die 29-Jährige wäre es die erste Teilnahme. Dafür wird die Polizistin ihr Herz auf der Matte lassen.