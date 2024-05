Blumen sind „schönste Symbole der Wertschätzung“

Seit 100 Jahren wird in Österreich am zweiten Sonntag im Mai der Muttertag gefeiert. Die meisten Steirer machen ihrer Mama mit Blumensträußen eine Freude, die mit Abstand das beliebteste Geschenk sind. Da die Floristen extra dafür auch am Sonntag bis Mittag ihre Pforten geöffnet haben, bieten sich Blumen somit auch als Last-Minute-Geschenke an. Da wundert es nicht, dass der Ehrentag der Mütter nach dem Valentinstag die Kassen der Floristen am lautesten klingeln lässt.