Pkw fuhr weg: Radlerin stürzte bei Ausweichmanöver

Zu einem bösen Unfall kam es am Dienstagnachmittag in Hall in Tirol. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen eine 31-jährige Tirolerin, die mit ihrem Rennrad unterwegs war. Er setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nach Zeugen. Auch auf der A12 krachte es.