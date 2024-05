Personalflaute als Bremse für Windkraft-Turbo

Strahlende Jobaussichten in der Branche, aber auch in diesem boomenden Bereich zeigt sich aktuell eine Schattenseite: Der Mangel an dringend notwendigen Fachkräften. „Dabei ist das Interesse an klimarelevanten Berufen in den letzten fünf Jahren in Niederösterreich um mehr als 50 Prozent gestiegen“, erläutert Sandra Kern, die Landesgeschäftsführerin des Arbeitsmarktservice (AMS).