11 Piloten und 5 Flieger im Kampf gegen Unwetter

Seit 1. April sind er und seine Piloten wieder für Einsätze abflugbereit. Was dieses Jahr an Einsätzen bringen wird, steht natürlich noch in den Sternen. Aufzeichnungen deuten aber auf künftig immer größer werdende Herausforderungen hin. Denn: „Seit dem Jahr 2000 verschwindet das Adriatief, die Gewitter kamen erst aus Südwest, dann vermehrt aus West und nun hauptsächlich aus Nordwest mit Türmen, die sich bis zu 17.000 Meter aufbäumen. Früher waren es Gewittertürme mit 10.000 Meter.“ Was das bedeutet, muss man wohl nicht weiter erklären. Tatsache laut Mündler ist aber auch: „Die größten Schäden hat es letztes Jahr dort gegeben, wo wir nicht waren.“