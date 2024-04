Eine neue Saison voller Liebesgeschichten

Auf eine erfolgreiche Recreation-Saison blickt Intendant Mathis Huber am Beginn der Programmpräsentation zurück: Man habe die „Covid-Delle überwunden“ und in dieser schwierigen Zeit auch gelernt, dass das Publikum veränderte Bedürfnisse habe: „Kompaktere Konzerte und eine größere Variabilität bei den Beginnzeiten haben unsere Arbeit in der letzten Zeit sehr erfolgreich gemacht“, sagt er. Und so bleibt man diesem Konzept auch in der kommenden Saison – der vierten unter Chefdirigentin Mei-Ann Chen – treu.