Experten fordern weitere Flaniermeile für Graz

Fußgängerzone zwischen Kunsthaus und Entenplatz

Was sieht ihr Plan für Graz also vor? Der Lendkai soll von Norden kommend nur noch bis zur Kunsthaus-Tiefgarage befahrbar sein, der Grieskai vom Süden kommend bis zur Weitzer-Garage am Entenplatz. Der Bereich dazwischen soll inklusive Tegethoffbrücke zur Fußgängerzone werden. Zudem wollen die Verkehrsplaner auf der anderen Murseite die Kastner-Unterführung auch für Fahrräder öffnen und den Kaiser-Franz-Josef Kai so noch attraktiver für Fußgänger machen.