Dieses Event in Innsbruck geht fix unter die Haut

Death Metal-Konzert am Samstag

In Innsbruck öffnet sie am Samstag von 12 bis 24 Uhr, am Sonntag hingegen von 12 bis 20 Uhr. Alle jene, die an Tattoos und Piercings interessiert sind, kommen hier voll auf ihre Kosten – ebenso wie Musikliebhaber. Neben der Hard Rock Band „Lordi“ aus Finnland (Sonntag) – die „Krone“ berichtete – tritt auch „Belphegor“ live auf (Samstag). Die Band wurde 1993 gegründet und ist aus der internationalen Death Metal Szene absolut nicht mehr wegzudenken. Beide Livekonzerte sind im Ticketpreis inkludiert.