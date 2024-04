50 Objekte erzählen die Geschichte des Landes

Wichtige Arbeit der Regionalmuseen

Nicht nur in kurzen Wandtexten und einem Ausstellungskatalog, sondern auch in kurzen Videos, die man in der Ausstellung über QR-Codes mit dem Smartphone abrufen kann, gibt die Schau Einblicke in die Geschichte dieser Objekte. Vielstimmig und wunderbar widersprüchlich ist dadurch die Antwort, die diese Schau auf die titelgebende Frage „Wer bist du: Steiermark?“ gibt. Und sie stellt nicht nur die wichtige Arbeit der Regionalmuseen in die Auslage, sondern auch den unermüdlichen Einsatz von Sammlern, die seit Jahrhunderten dazu beitragen, dass die Geschichte des Landes in all seiner Breite archiviert und für künftige Generationen bewahrt wird.