Erste Heimniederlage verhinderte die Titelparty

Titelverteidiger Linz-Steg hat am Dienstag TI-Volley im dritten Spiel der Best-of-5-Finalserie der Austrian Volley-League der Frauen die erste Heimniederlage in der laufenden Saison zugefügt. Nachdem die Oberösterreicherinnen die ersten beiden Duelle 0:3 verloren hatten, siegten sie 3:1 (23,17,-13,19) und verhinderten zumindest vorerst den ersten Meistertitel der Cup- und Supercup-Siegerinnen aus Innsbruck. Spiel vier findet am kommenden Montag (20.20 Uhr, live ORF Sport +) in Linz statt.