Brand in Fleischproduktion: 19 Wehren ausgerückt

Es brenne im Inneren der Fleischverarbeitungshalle, sagte der Feuerwehrsprecher. Atemschutztrupps standen bei der Bekämpfung der Flammen im Einsatz. Auch Drehleitern aus Stockerau und Tulln sind angefordert worden.

Riesen-Aufgebot an Helfern

Insgesamt hatten etwa 200 Helfer an der Brandstelle alle Hände voll zu tun. Das Feuer ist in der Fleischverarbeitungshalle ausgebrohen, so die Feuerwehr. Teile der Decke sind eingestürzt, ansonsten stellte vor allem die Rauchentwicklung ein großes Problem dar.