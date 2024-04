Schneebruch: Lkw von umfallendem Baum getroffen

Der plötzliche Wintereinbruch sorgt derzeit für Chaos auf den steirischen Straßen. Auch Bäume, die wegen der Last des Schnees abbrechen, werden zur Gefahr. So traf am Dienstagmorgen ein umfallender Baum in Maierhof bei Leibnitz einen Lkw. Er krachte auf der B 74 auf den Planenaufbau des Fahrzeugs.