Trauer bei SOS-Kinderdorf: Ehrenpräsident tot

„Die gesamte SOS-Kinderdorf-Welt trauert um Helmut Kutin, der jahrzehntelang als Präsident und starke Leitfigur die Entwicklung von SOS-Kinderdorf geprägt hat“, wurde Christian Moser, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf in Österreich, am Dienstag in einer Aussendung zitiert. Kutin habe sein ganzes Leben einer einzigen Aufgabe gewidmet – Kindern in Not zu helfen. „Wir sind dankbar für seinen unermüdlichen Einsatz und sein Wirken für SOS-Kinderdorf“, so Moser.