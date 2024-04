Cancelo: „Fans wünschten meiner Tochter den Tod“

„Weiß nicht mehr, was ich sagen soll“

Den Frust ließen die Fans auf völlig geschmacklose Art und Weise an den Spielern aus. Etwa am Portugiesen, der die Kommentare so nicht einfach hinnehmen kann: „Sie beleidigen meine Partnerin, meine Tochter und unser ungeborenes Baby. Es ist eine grausame Welt und man muss wissen, wie man damit leben kann. Einem Baby den Tod zu wünschen, ist wirklich ernst. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich sagen soll. Die Leute denken nicht an den Menschen hinter dem Fußballer, den sie im Fernsehen sehen. Wir sind auch Menschen.“