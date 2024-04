Steigt Putins Gazprom groß bei Ungarn-Meister ein?

20-Milliarden-Schwelle sollte wohl klar überschritten werden

Freilich: Um ein Sponsoring für mehrere Milliarden Forint – was bei einem aktuellen Umrechnungskurs in der Größenordnung von 393,90 Forint für 1 Euro nicht zwangsläufig einen Angriff von Ferencváros auf den Champions-League-Titel mit sich bringen wird. Eine deutliche Erhöhung des Budgets sollte für Ungarns Meister allemal drinnen sein, laut dem entsprechenden Jahresbericht musste man 2022 mit 17,2 Milliarden Forint wirtschaften. Mit der russischen Unterstützung, so rechnen ungarische Medien, sollte die 20-Milliarden-Schwelle wohl klar überschritten werden …