Frauchen gestürzt: Hund versperrte Rettern den Weg

In anderen Raum gelockt

Die Feuerwehr Melk mit ihrer Spezialausrüstung sowie Beamte der Polizeidiensthundestaffel mussten anrücken. Währenddessen bot aber bereits eine Nachbarin, die mit dem Hund vertraut ist, ihre Hilfe an. Von ihr ließ sich der Schäferhund besänftigen und in einen Raum locken, der anschließend versperrt wurde. Danach konnten die Sanitäter zum Unfallopfer vordringen, die Verletzte versorgen und anschließend ins Spital bringen.