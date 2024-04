Hartbergs Premiere: Ein ganz eigenartiger Sieg

Wobei in der Statistik bis heute „nur“ drei weitere Siege (1:0 bei Rapid, 4:2 beim WAC, 4:1 in Graz gegen einen damals sportlich „toten“ SK Sturm) dazukamen. Bisherige Siege beim heurigen zweiten Anlauf in der Eliterunde? Null. „Man darf aber nicht vergessen, gegen wen wir spielen“, meint Obmann Erich Korherr vor der Neuauflage der Meistergruppen-Premiere heute beim LASK (14.30) – diesmal nicht in Pasching, sondern in der schmucken Linzer Arena. „Sturm und Salzburg sind nicht in unserer Reichweite, Rapid ist im Frühjahr extrem verbessert – und auch LASK hat ein Team, das keinesfalls mit unserem vergleichbar ist!“