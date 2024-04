Raiffeisen-Krimi: Auch Bank am Attersee betroffen?

Stieglitz war von 2018 bis 2020 im Aufsichtsrat der Asfinag. Gemeinsam mit Ex-FP-Vizekanzler Heinz-Christian Strache wurde er voriges Jahr im Spenden-Strafprozess rechtskräftig freigesprochen. Stieglitz‘ Immobiliengesellschaft Kiara hätte vorigen Sommer ein Grundstück in Guntramsdorf an eine niederösterreichische Gesellschaft um acht Millionen Euro verkauft. Die kaufende Firma verpflichtete sich, 1,2 Millionen Euro Anzahlung zu leisten. Dann beteiligte sich noch eine Gesellschaft an dem geplanten Projekt zum Bau von elf Doppelhäusern und vier Einzelvillen. Diese Gesellschaft erklärte, dass sie die 1,2 Millionen Euro zahlen werde. Das Geld sollte von ihrem Bankguthaben bei der Raiffeisenbank Attersee-Süd überwiesen werden.