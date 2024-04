Diese Tier-Patenschaft ist echt für die Fische

Zuhause forschte der Szenewirt also nach und fand rasch heraus, dass Trachinotus ovatus sogar in Österreich vorkommen. „Allerdings nur im Haus des Meeres in Wien“, lacht Bläuel. Und wollte die Sache noch immer nicht auf sich beruhen lassen. Also übernahm der Hotelier nun höchstoffiziell eine Tierpatenschaft für den Bläuel, der im Wiener Flakturm freilich nicht im Saft, dafür aber umso munterer durch das Aquarium schwimmt.